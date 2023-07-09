الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا على كافة الأنحاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد طقسًا معتدل الحرارة فى الصباح على كافة الأنحاء حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدلًا ليلًا على كافة الأنحاء.



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق، مع وجود نشاط رياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 لـ4 أمتار.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.