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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منها .. "الفن الثوري للمبدعات العربيات" بصالون المرايا .. أجندة الدستور الثقافية

الفن الثوري للمبدعات
الفن الثوري للمبدعات العربيات

الفن الثوري للمبدعات العربيات، محور الأمسية التي يحتضنها صالون المرايا الثقافي، بدار المرايا للنشر، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد.

 

 تناقش الناقدة دكتورة نيفين النصيري، أستاذ الأدب الفرنكوفوني والمقارن في جامعة ويسكونسن - ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتناول فيها نماذج من التصوير والرواية وفن الشارع والكوميكس لمبدعات عربيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتطرح أسئلة حول الفن كوسيلة للمقاومة والعمل الجماعي والتغيير.

 

في سياق متصل، ينظم معهد جوته الألماني الثقافي بالدقي، في الثامنة مساء، حفل موسيقي، للثنائي الموسيقي الألماني Catenation، المتواجدتان في القاهرة في إطار برنامج الإقامة الفنية للموسيقى الألكترونية الذي ينظمه معهد جوته القاهرة ، مع مغني الراب والمنتج الموسيقي عمرو زيدان وعازف الكمان والملحن أيمن عصفور ، وكلاهما من الإسكندرية.

 

تهدف الحفلة الموسيقية إلى إذابة أصوات برلين والقاهرة والأسكندرية ، باستخدام الآلات الموسيقية، والأصوات ، والتوليف ، والعينات ، والمناطق الحضرية المحيطة. ستلتقي الإيقاعات القوية بالأصوات الهادئة ، وتنخرط الآلات في حوار مع المعدات الموسيقية.

 

ــ مثل واحد آخر ببيت السناري

وفي السابعة مساء، يحل الكاتب القاص سيد الوكيل، في ضيافة بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، في أمسية لمناقشة مجموعته القصصية “مثل واحد آخر”. 

 

ويناقش المجموعة كل من: الشاعر أحمد المريخي، الناقد دكتور مصطفي الضبع، الشاعر عمر شهريار، والناقد مدحت صفوت.

 

وسيد الوكيل، قاص وروائي وناقد ومؤرخ أدبي، صدر له العديد من الأعمال الإبداعية، ما بين النقد الأدبي، والرواية والقصة القصيرة. ومن أعماله: لمح البصر مجموعة قصصية، أيام هند مجموعة قصصية، فوق الحياة قليلا رواية، شارع بسادة رواية، للروح غناها مجموعة قصصية، الحالة دايت متتالية قصصية وغيرها.

 

ــ إطلاق رواية “خزامي” لـ سنان أنطون

وفي إطار فعاليات مهرجان دواير الثقافي، تعقد في الثامنة مساء، أمسية لإطلاق أحدث إبداعات الكاتب الروائي العراقي سنان أنطون، رواية “خزامي”، وذلك علي خشبة سينما راديو بوسط القاهرة.

 

وكانت رواية "خزامي" لـ سنان أنطون، قد صدرت مطلع العام الجاري عن منشورات الجمل، ونشرت مكتبة تنمية نسختها المصرية حديثا. 

 

يسبقها في السادسة مساء، سيمنار الكتابة الإبداعية مع الكاتبة بثينة العيسي.

الفن الثوري للمبدعات العربيات صالون المرايا أجندة الدستور الثقافية مناقشة المجموعة القصصية مثل واحد آخر الشاعر أحمد المريخي الروائي العراقي سنان أنطون

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