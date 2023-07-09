اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الأحد، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، الخميس الماضي، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي عدد (728.395) طالب/ طالبة، حيث يؤدى عدد (726.447) طالب/طالبة اللغة الإنجليزية الأولى، و (1.934) طالب/ طالبة اللغة الفرنسية الأولى، و(14) طالب/ وطالبة اللغة الألمانية الأولى، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما أدى (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة علم النفس (فترة أولى)، ومادة علم الاجتماع (فترة ثانية).

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد (4) حالات غش إلكتروني، بمحافظات (القاهرة، والشرقية، والمنوفية، والمنيا)، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.