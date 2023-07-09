خبير عسكرى: الولايات المتحدة تتخذ خطوات نحو حرب عالمية ثالثة

قال إلكسندر ستيبانوف، خبير عسكري، إن الذخائر العنقودية لها تأثير مباشر بالإضرار بالمواطنين الذين يعيشون بميحط المعركة، مؤكدًا أن هذه القنابل تم تحريمها دوليًا.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا سعت للحصول على الكثير من الذخائر والتي تزيد من فرص الصراع بين الجانبين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من القنابل أنها ستظل على مدار سنوات مما يشكل خطورة كبيرة وفقًا للمعلومات لدى الولايات المتحدة وربما تصيب 100 ألف مواطن بأوكرانيا.

وتابع، أنه يوجد تأثير كبير للذخائر العنقودية من شأنه تغيير مسار المعركة، مشيرًا إلى أن ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، كشف أن الغرب بمده أوكرانيا بالذخائر العنقودية يعمل على التصعيد بين دول حلف الناتو والغرب ضد روسيا والصين وتايوان، والولايات المتحدة تتخذ خطوات نحو حرب عالمية ثالثة.

وأكد أن القنابل العنقودية، لها تأثيرات كبيرة على الأراضي الأوكرانية وهم مستعدون لضربها بهذه القنابل وكييف هي من ستتأثر في المقام الأول وستؤثر على دول البلطيق وهذه الدول ستعاني بسبب الصراع العالمي ونتحدث عن حرب نووية، وأمريكا ستقوم بتدمير النظام العالمي.