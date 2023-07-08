ريمونتادا بيضاء.. الزمالك يهزم فيوتشر بثلاثية ويصعد للمركز الثالث بالدورى

قلب الزمالك تأخره بهدفين أمام مضيفه فيوتشر لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ33 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وفرض فريق فيوتشر استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وكان الطرف الأفضل على مستوى الأداء الهجومي.

وسجل ناصر ماهر هدف التقدم لفيوتشر في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ محمد صبحي في التعامل معها وأفلتت الكرة من يده وسكنت الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي فريق فيوتشر لتسجيل الهدف الثاني في الدقائق التالية، بينما حاول لاعبو الزمالك تنظيم صفوفهم وتسجيل هدف التعادل.

وتوالت هجمات لاعبي فيوتشر من أجل تسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في النتيجة.

وسجل أحمد عاطف، مهاجم فيوتشر، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 25 بعدما انطلق بهجمة وراوغ دفاع الزمالك، ثم انفرد بالحارس محمد صبحي وسدد الكرة بين قدميه وسكنت الشباك.

فيوتشر استمر في هجومه على مرمى الزمالك وحاول لاعبوه تسجيل الهدف الثالث، وفي الدقائق الأخيرة حاول لاعبو الزمالك تسجيل هدف تقليص الفارق من أجل الحفاظ على حظوظهم في العودة بالنتيجة والتعادل في الشوط الثاني.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف التعادل للزمالك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك على يمين الحارس جنش.

وانطلق أحمد عاطف، مهاجم فيوتشر بهجمة مرتدة لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وراوغ محمد عبدالغني ثم تدخل معه حمزة المثلوثي وأبعد الكرة لركنية، نفذها جوزيف جوناثان قصيرة لناصر ماهر وأرسلها عرضية خرجت من الملعب.

وسجل ناصر منسي، هدف التعادل للزمالك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، من ركلة ركنية أرسلها أحمد سيد زيزو، وأخطأ الحارس "جنش" في إبعادها ووصلت لناصر منسي الذي سددها في المرمى.

واستحوذ فيوتشر على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق الزمالك.



ودخل الزمالك الشوط الثاني برغبة لتسجيل الهدف الثالث، وإكمال عودته في النتيجة وقلب المباراة، فيما حاول لاعبو فيوتشر امتصاص ضغط الزمالك وبدء العمل على تسجيل هدف التقدم.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 53 من عمر المباراة من ركلة حرة مباشرة سددها مباشرة في المرمى وباغتت محمود عبدالرحيم جنش، حارس فيوتشر، والذي تقدم خارج مرماه متوقعًا أن ينفذ زيزو الركلة الحرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر الشوط الثاني، إذ حاول لاعبو فيوتشر تسجيل هدف التعادل وخطف نقطة من المباراة، فيما حاول لاعبو الزمالك تسجيل الهدف الرابع وتأكيد تفوقهم في النتيجة.

وتلقى علي الفيل، لاعب فيوتشر البطاقة الحمراء وطرد من الملعب في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 59 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد فريق فيوتشر عند 58 نقطة ليهبط للمركز الرابع.