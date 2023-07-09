رئيس جهاز السادات يعقد اجتماعا لحل مشكلات المواطنين

عقد رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، المهندس أشرف فتحى محمود، اجتماعًا مع نوابه ومعاونيه ومديري الإدارات المختصة، للاستماع إلى مشكلات سكان مدينة السادات والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.

وقد تم استعراض بعض المشكلات التي يعاني منها سكان المدينة، مثل تشغيل الخدمات في المناطق السكنية الجديدة وتحسين وسائل النقل وفتح التقاطعات لربط المناطق ببعضها.

وتعهد المهندس أشرف فتحى بالمرور والمعاينة على المناطق التي تم عرض المشكلات بها وإيجاد حلول لها.

كما كلف رئيس الجهاز النواب ومديري الإدارات المعنية بجداول زمنية لحل هذه المشكلات والمتابعة المستمرة لضمان عدم تكرارها.

وأكد المهندس أشرف فتحى أهمية تنفيذ توجيهات السلطات المختصة لحل صعوبات سكن المدينة، وأنه سيستمر في الاجتماع مع المواطنين والمقيمين بالمدينة لتلبية احتياجاتهم وفقًا لتعليمات وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.