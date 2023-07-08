مصرع شاب حاول إنقاذ طفلة من الغرق بشلالات محمية وادى الريان بالفيوم

لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، حيث ذهب الشاب للتنزه رفقة أصدقائه، وأثناء استمتاعه بالاستحمام في مياه البحيرة ، سمع صرخات لوجود طفلة جذبه التيار وهرع لإنقاذها، وبعد أن أنقذ الطفلة جذبه التيار وغرق بسبب عدم إجادته للسباحة.

وهرعت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى محمية وادي الريان على الفور لانتشال جثة الشاب وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغًا بغرق شاب في محمية وادي الريان أثناء نزهته رفقة أصدقائه، وعدم قدرة أصدقائه على انتشال جثته.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وسط حزن من كانوا برفقته.

ونقلت إحدى سيارات مرفق إسعاف محافظة الفيوم، جثة الشاب المتوفي غرقًا إلى ثلاجة الموتى بمستشفى أبشواي المركزي، حيث أكد مفتش الصحة وفاته بإسفكسيا الغرق، فيما جرى التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته عقب الانتهاء من إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.