ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب حاول إنقاذ طفلة من الغرق بشلالات محمية وادى الريان بالفيوم

مصرع شاب
مصرع شاب

لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، حيث ذهب الشاب للتنزه  رفقة أصدقائه، وأثناء استمتاعه بالاستحمام في مياه البحيرة ، سمع صرخات لوجود طفلة جذبه التيار وهرع لإنقاذها، وبعد أن أنقذ الطفلة جذبه التيار وغرق بسبب عدم إجادته للسباحة.

وهرعت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى محمية وادي الريان  على الفور لانتشال جثة الشاب وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغًا بغرق شاب في محمية وادي الريان أثناء نزهته رفقة أصدقائه، وعدم قدرة أصدقائه على انتشال جثته.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وسط حزن من كانوا برفقته.

ونقلت إحدى سيارات مرفق إسعاف محافظة الفيوم، جثة الشاب المتوفي غرقًا إلى ثلاجة الموتى بمستشفى أبشواي المركزي، حيث أكد مفتش الصحة وفاته بإسفكسيا الغرق، فيما جرى التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته عقب الانتهاء من إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.
 جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

مصرع شاب إنقاذ طفلة بشلالات محمية وادي الريان الفيوم

الأكثر قراءة

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

بعد دقيقة واحدة.. الرئيس السيسى يستجيب لعلاج أسرة كاملة تعانى من السرطان

بيتهرب في الفلبين وأغلى من اللحمة.. السر وراء أزمة البصل

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

"البقالة": انخفاض أسعار الأرز 14 جنيهًا ولا يوجد نقص فى أى سلع

"الباز" يعلق على مخطط اغتيال عادل إمام من الإخوان وأول تعليق للزمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية