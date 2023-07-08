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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"البقالة": انخفاض أسعار الأرز 14 جنيهًا ولا يوجد نقص فى أى سلع

هشام الدجوي
هشام الدجوي

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بالغرف التجارية، أنه لا توجد أي سلعة ناقصة في السوق، لافتًا إلى أن كل الجهات المسئولة تعمل على توفير جميع السلع للمصريين والضيوف البالغ عددهم بالملايين.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن أسعار الأرز انخفضت من 35 جنيهًا لـ21 جنيهًا في الجملة، نظرًا لاستيراد الحكومة كميات من الأرز الهندي.

وأوضح أن موسم حصاد الأرز الجديد في شهر أغسطس، ولن يتكرر ارتفاع أسعار الأرز المبالغ فيه مرة أخرى.

ولفت إلى توفر السلع التموينية التي تخدم حوالي 65 مليون فرد، ويتم تسليمها في مواعيد منتظمة دون تأخير، وتحتفظ الشركات القابضة برصيد 3 أشهر.

وأكد  توافر السلع في مختلف أنحاء الجمهورية، وأنه منذ جائحة كورونا وزير التموين الدكتور علي المصيلحي تحدى أن يكون هناك رف فاضي، ومنذ ذلك الوقت لم يحدث نقص في أي سلعة.

الأرز أسعار الأرز موسم حصاد الارز

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