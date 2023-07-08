برلماني: توجيهات الرئيس نجحت في تصنيف مصر كوجهة استثمارية أولى إفريقيًا خلال 2022

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يقود نهضة اقتصادية واستثمارية ضخمة للانطلاق بالوطن انطلاقًا نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الدولة ورغم المتغيرات العالمية المحيطة، تمكنت من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر.

وأشار الكمار إلى أن شهادة التقارير الدولية والأمم المتحدة، أكدت أن مصر أصبحت الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا خلال 2022، بعدما أتاحت العديد من الفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، فضلاً عن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار، وهو ما يحسب للرئيس السيسي.

وأوضح عضو صناعة البرلمان أن الرئيس السيسي ومن خلال منظومة متكاملة للنهضة والتطوير والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار، نجحت مصر في أن تتبوأ مكانة ضخمة وكبيرة وسط إفريقيا في جذب الاستثمارات.

ولفت النائب مدحت الكمار، إلى أن مصر احتلت المركز الأول إفريقياً والثاني عربياً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة استثمارية أولى بفضل البنية التحتية والطفرة الهائلة التي حدثت في اقتصادها، والمشروعات القومية العملاقة التي أتاحتها الدولة المصرية.