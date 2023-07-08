ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: نصف منشآت نظام الطاقة بكييف تعاني من أضرار جسيمة

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، اليوم السبت، أن نصف منشآت نظام الطاقة في أوكرانيا تعاني من أضرار جسيمة.

وقال وزير الطاقة الأوكراني إن بعض تلك المنشآت تدمرت بشكل كامل ولا يمكن إصلاحها.

وأضاف أن 50% من أنظمة الطاقة الأوكرانية تعاني من أضرار جسيمة، مؤكدا تلقي 271 ضربة روسية بمختلف الأنواع على أنظمة الطاقة بالبلاد، وفقا لوكالة تاس الروسية.

يجدر الإشارة إلى أن قدرة محطات توليد الطاقة الأوكرانية انخفضت بمقدار النصف مقارنة بالفترة نفسها قبل العام 2022.

عضو البرلمان الأوكراني: كييف لم تستخدم أى أسلحة محرمة

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مارينا إينوفا، عضو البرلمان الأوكراني، إن كييف اليوم تحتفل بمرور 500 يوم على بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا، مؤكدة أن بلادها أصبحت أقوى.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا ترغب في هزيمة قواتهم وتدمير البنية التحتية وتمكنت من تحقيق بعض أهدافها، مشيرة إلى أن الأسلحة الجديدة ستدعم أوكرانيا وتزيد من قدراتها.

وزير الطاقة الأوكراني أوكرانيا نظام الطاقة محطات توليد الطاقة روسيا الحرب الأوكرانية

الأكثر قراءة

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

الباز: الحديث عن تضليل الناس بشأن انخفاض الأسعار "عته إعلامى"

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

جيهان السادات.. السيدة الأصيلة

رئيس شعبة الأدوية يكشف حقيقة اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات

الزراعة: تسليم حديقة الحيوان للتحالف الوطنى للتطوير.. والعمل من صباح غد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة في الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية