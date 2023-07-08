أوكرانيا: نصف منشآت نظام الطاقة بكييف تعاني من أضرار جسيمة

أعلن وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، اليوم السبت، أن نصف منشآت نظام الطاقة في أوكرانيا تعاني من أضرار جسيمة.

وقال وزير الطاقة الأوكراني إن بعض تلك المنشآت تدمرت بشكل كامل ولا يمكن إصلاحها.

وأضاف أن 50% من أنظمة الطاقة الأوكرانية تعاني من أضرار جسيمة، مؤكدا تلقي 271 ضربة روسية بمختلف الأنواع على أنظمة الطاقة بالبلاد، وفقا لوكالة تاس الروسية.

يجدر الإشارة إلى أن قدرة محطات توليد الطاقة الأوكرانية انخفضت بمقدار النصف مقارنة بالفترة نفسها قبل العام 2022.

عضو البرلمان الأوكراني: كييف لم تستخدم أى أسلحة محرمة

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مارينا إينوفا، عضو البرلمان الأوكراني، إن كييف اليوم تحتفل بمرور 500 يوم على بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا، مؤكدة أن بلادها أصبحت أقوى.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا ترغب في هزيمة قواتهم وتدمير البنية التحتية وتمكنت من تحقيق بعض أهدافها، مشيرة إلى أن الأسلحة الجديدة ستدعم أوكرانيا وتزيد من قدراتها.