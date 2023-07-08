سوريا تلغي اعتماد شبكة "بي بي سي" لعدم التزامها بالمعايير المهنية

أعلنت وزارة الإعلام السورية إلغاء اعتماد شبكة "بي بي سي" البريطانية في سوريا، بدعوى عدم التزامها بالمعايير المهنية.

وذكرت وزارة الإعلام السورية، في بيان لها على موقعها الإلكتروني: "قناة "بي بي سي" تعمدت منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا من وقت لآخر تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري، وعلى الرغم من تنبيه القناة أكثر من مرة، إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية لسوريا".

وأضافت الوزارة السورية: "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية، وإصرارها على تقديم تقارير مسيّسة ومضللة للرأي العام، قررت وزارة الإعلام إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة في سوريا، وإلغاء اعتماد مراسل إذاعة "بي بي سي" في سوريا".

يشار إلى أن الحكومة البريطانية فرضت في 20 يونيو الماضي، عقوبات على وزير الدفاع السوري ورئيس أركان الجيش السوري، بسبب ما تزعم أنه استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.

وبحسب "فايننشال تايمز"، قال اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في النزاعات، إن التهديد بالاغتصاب كسلاح في الحرب "يجب أن يتوقف ويجب دعم الناجين للتقدم"، مضيفا أن العقوبات "ترسل إشارة واضحة للجناة بأن المملكة المتحدة ستحملكم المسؤولية عن جرائمكم المروعة".

وتعرض العديد من أعضاء الحكومة السورية لعقوبات دولية بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان طوال فترة الحرب التي استمرت 12 عاما، لكن الإجراءات المفروضة على قائد الجيش ووزير الدفاع هي الأولى لاستخدام العنف الجنسي المزعوم"، وفق الصحيفة.

وكان الأمين العام أنطونيو جوتيريش قال في تقرير لمجلس الأمن الدولي عام 2021، إن وكالات الأمم المتحدة تواصل توثيق حالات العنف الجنسي ضد الرجال والنساء الموجودين في مرافق الاحتجاز الحكومية في سوريا، ونفت دمشق مرارا وجود انتهاكات ممنهجة في هذه المراكز.