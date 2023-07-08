إنجلترا تهزم إسبانيا بهدف وتتوج ببطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا

حقق المنتخب الإنجليزي بطولة كأس أمم أوروبا تحت 21 عامًا بعد الفوز على منتخب إسبانيا في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب أدجارا أرينا بجورجيا، بهدف دون رد.

وحقق المنتخب الإنجليزي اللقب الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ تتويجه بنسخة عام 1984.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الإنجليزي بنفس نتيجة المباراة النهائية.

واستحوذ المنتخب الإسباني على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما كان الأداء الهجومي من جانب واحد فقط لصالح المنتخب الإنجليزي الذي أظهر لاعبوه شراسة على المرمى وضغطوا لتسجيل هدف مبكر.

وسجل كورتس جونز، هدف التقدم لمنتخب إنجلترا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بصناعة من كول بالمر.

وسدد لاعبو المنتخب الإنجليزي 3 كرات على المرمى من أصل 4 محاولات، فيما خرجت تسديدة واحدة من الملعب، بينما لم يسدد لاعبو المنتخب الإسباني أي كرة على المرمى من 6 محاولات خرجت 3 من الملعب واعترض الدفاع مثلها.

واستحوذ منتخب إسبانيا على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 61% مقابل 39% لصىالح منتخب إنجلترا.

واستمر استحواذ لاعبي المنتخب الإسباني على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًأ بين كلا الفريقين.

وسجل أبيل رويز هدف التعادل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 51 ثم ألغته تقنية الفيديو المساعدة بداعي وجود حالة تسلل.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين لهز الشباك خلال الدقائق التالية من عمر المباراة.

وتلقى أنطونيو بلانكو، لاعب منتخب إسبانيا البطاقة الحمراء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وتحصل المنتخب الإسباني على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من المباراة، وسددها أبيل رويز على يمين ترافورد، حارس انجلترا وتصدى لها ثم ارتدت الكرة بتسديدة أخرى وتصدى لها الحارس ثم خرجت من الملعب.

وسدد لاعبو منتخب إنجلترا 7 كرات على المرمى من 8 محاولات فيما خرجت تسديدة واحدة من الملعب، مقابل تسديدتين من 16 محاولة لمنتخب إسبانيا، وخرجت 10 كرات من الملعب واعترض دفاع منتخب انجلترا 4 تسديدات.

واستحوذ منتخب إسبانيا على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح منتخب انجلترا.