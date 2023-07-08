فاضل على الحلو تكة.. الأهلى يهزم الاتحاد ويقترب من التتويج بالدورى

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التتويج بالدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في الجولة 21 المؤجلة من بطولة الدوري.

سجل هدفا الأهلي علي معلول في الدقيقة 9 ومحمود كهربا في الدقيقة 13.

ورفع الأهلي رصيده عند 75 نقطة ويحتاج إلى نقطتين فقط للتتويج باللقب رسميًا.

ويكفي المارد الأحمر الفوز في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك للتتويج باللقب، أو الإعلان عن فوزه بالبطولة قبل القمة في حال تعثر بيراميدز بالتعادل أو الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا يوم الأثنين المقبل.

وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 42 نقطة في المركز الثامن.

أحداث الشوط الأول

بيرسي تاو أهدر فرصة التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة رائعة من ديانج وبدلا من تمريرها إلى كهربا وضعها بعيدة عن المرمى.

واحتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لصالح حسين الشحات في الدقيقة 8 بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وسجل علي معلول هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء وضعها بنجاح في الشباك.

وتمكن كهربا من تسجيل الهدف الثاني بعد كرة طولية من محمد فخري إلى بيرسي تاو الذي انطلق ومرر الكرة بسهولة إلى كهربا الذي وضعها في المرمى.

إسلام عبد النعيم لاعب الاتحاد أهدر فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 21 بعد تلقيه تمريرة رائعة قبل أن ينفرد بالشناوي لكنه وضع الكرة بجوار القائم.

بيرسي تاو انطلق من الجبهة اليمنى في الدقيقة 25 ومرر كرة رائعة سددها كهربا ضعيفة بعد تدخل من مدافع الاتحاد لتصل سهلة إلى المهدي سليمان.

في الدقيقة 30 أهدر الاتحاد السكندري فرصة أخرى بعدما استلم صبري رحيل الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مرر الكرة أمام المرمى ولكن سيطر عليها أليو ديانج.

في الدقيقة 35 أرسل حسين الشحات عرضية رائعة مرت أمام بيرسي تاو لتضيع فرصة هدف ثالث.

ورد محمد محمود برأسية رائعة مرت فوق العارضة في الدقيقة 36.

في الدقيقة 42 خالد الغندور سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

أحداث الشوط الثاني

كولر أجرى تبديلين في بداية الشوط الثاني بنزول خالد عبد الفتاح ومروان عطية بدلاً من علي معلول وأليو ديانج.

في الدقيقة 54 بطاقة صفراء للاعب خالد الغندور بعد عرقلته لأحمد قندوسي في منتصف الملعب.

في الدقيقة 60 محمود كهربا انطلق بالكرة من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة أمام المرمى وسيطر عليها الدفاع.

وفي الدقيقة 62 أهدر كهربا فرصة أخرى بعدما استلم تمريرة رائعة من اللاعب قندوسي خلف المدافعين وانفرد بالحارس ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

الأهلي أجرى تغييرين في الدقيقة 74 بنزول محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر بدلا من محمد فخري وحسين الشحات.

في الدقيقة 77 طاهر محمد طاهر سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وألغى الحكم هدفًا لصالح الأهلي في الدقيقة 81 بداعي وجود تسلل على بيرسي تاو.

وأجرى الأهلي تغيير أخير بنزول رامي ربيعة بدلا من محمد هاني.

وحصل خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري على بطاقة صفراء ثانية ثم بطاقة حمراء في الدقيقة 88 بعد تدخل عنيف على خالد عبد الفتاح.