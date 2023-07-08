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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الحديث عن تضليل الناس بشأن انخفاض الأسعار "عته إعلامى"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الحديث عن تضليل إعلامي للمواطنين عن أسعار السلع، أمر خارج المنطق في ظل الانفتاح على الوسائل الإعلامية المختلفة، بل إن الناس تصل للمعلومات بنفسها، وأصبح يقع على الإعلام عبء مناقشة القناعات التي كونوها.

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أي شخص يقول إن هناك تضليلًا للناس في مسألة الأسعار فهو معتوه إعلاميًا بشكل كامل، لأن الناس تنزل الأسواق، وترى الأسعار بنفسها.

وأردف: "هل ممكن مذيع في برنامج يقنع الناس إن الأسعار انخفضت دون انخفاضها فعليًا؟ أمر غير منطقي لن يلقى تفاعلًا أو تصديقًا، ولن يلقي أحدًا بالًا لقائله".

الباز انخفاض الأسعار محمد الباز اخر النهار تضليل

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