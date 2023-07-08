ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رحلات لذوي الهمم والأيتام لقضاء وقت مبهج على شواطئ الإسكندرية

رحلات لذوي الهمم
رحلات لذوي الهمم والأيتام بالإسكندرية

استقبلت شواطئ الإسكندرية اليوم، 378 طفلًا وفردًا من ذوي الهمم والأيتام من جمعيات ومؤسسات خيرية، لقضاء يوم ممتع على الشواطئ والاستمتاع بالأجواء المبهجة التي أدخلت السعادة والفرح على  قلوب الجميع.

IMG_٢٠٢٣٠٧٠٨_٢٠٣٨٠٩

حيث استقبل شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية 3 جمعيات ومنها 60 فردًا من متحدي الإعاقة لقضاء يوم ترفيهي تعليمي لذوي الهمم تحت شعار "أنا وماما والدمج المجتمعي"، بالإضافة إلى 45 فردًا من أحد جمعيات المكفوفين وضعاف البصر، و100 فرد من ذوي الهمم تحت إشراف إدارة المنتزة الطبية (وحدة طب أسرة أبو قير 2).

IMG_٢٠٢٣٠٧٠٨_٢٠٣٧٥٥

كما استقبل شاطئ سيد درويش المجاني اليوم 75 فردًا جمعية لرعاية الأطفال الأيتام بطوخ، و استقبل منفذ  شاطىء كافتيريا الهانوفيل المميز بالعجمي اليوم ثلاث جمعيات وتضمنت 25 فردًا من جمعية لرعاية الفئات الخاصة، و38 فردًا من ذوي الهمم، و35 فردًا من ذوي الهمم وملوك الكراسي المتحركة.

IMG_٢٠٢٣٠٧٠٨_٢٠٣٧٤٤

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على استمرار تقديم الدعوة لجميع المستشفيات والملاجئ، وأطفال بلا مأوي، وذوي الهمم لقضاء أسعد الأوقات على شواطئ المدينة.

IMG_٢٠٢٣٠٧٠٨_٢٠٣٧٣٠

ورفعت شواطئ الإسكندرية اليوم، ألوان الرايات الثلاث على الشواطئ حيث تم رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، والرايات الخضراء على كل من شواطئ: (ميامي العام - السرايا العام - إيناس حقي - إسحاق حلمي- أبو هيف المميز- إسكندر)، كما تم رفع الراية الحمراء على شواطئ القطاع الغربي، لتنبيه الرواد بنزول البحر في المساحات الآمنة للسباحة.

IMG_٢٠٢٣٠٧٠٨_٢٠٣٧٢٠

وتفتح شواطئ الإسكندرية الـ65 شاطئ  أبوابها لاستقبال المصطافين والزائرين  وذلك من خلال فئات متنوعة في الأسعار بين مجانية وخدمة لمن يطلبها ومميزة وسياحية، حيث يتوفر شاطئين بشكل مجاني تمامًا، و6 شواطئ عامة برسم دخول 5 جنيهات للفرد، و28 شاطئ خدمة لمن يطلبها برسم دخول 10 جنيهات للفرد، و22 شاطئ مميز برسم دخول 15 جنيهًا للفرد، و6 شواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيهًا للفرد، جميع الشواطئ يحصل المواطن على شمسية وكرسي، واستعمال دورات المياه ووحدات تبديل الملابس مجانًا.

شواطئ الإسكندرية ذوي الهمم والأيتام شاطئ المندرة المجاني الادارة المركزية للسياحة والمصايف الأجواء المبهجة

الأكثر قراءة

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

بعد دقيقة واحدة.. الرئيس السيسى يستجيب لعلاج أسرة كاملة تعانى من السرطان

بيتهرب في الفلبين وأغلى من اللحمة.. السر وراء أزمة البصل

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

"البقالة": انخفاض أسعار الأرز 14 جنيهًا ولا يوجد نقص فى أى سلع

"الباز" يعلق على مخطط اغتيال عادل إمام من الإخوان وأول تعليق للزمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية