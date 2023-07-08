رحلات لذوي الهمم والأيتام لقضاء وقت مبهج على شواطئ الإسكندرية

استقبلت شواطئ الإسكندرية اليوم، 378 طفلًا وفردًا من ذوي الهمم والأيتام من جمعيات ومؤسسات خيرية، لقضاء يوم ممتع على الشواطئ والاستمتاع بالأجواء المبهجة التي أدخلت السعادة والفرح على قلوب الجميع.

حيث استقبل شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية 3 جمعيات ومنها 60 فردًا من متحدي الإعاقة لقضاء يوم ترفيهي تعليمي لذوي الهمم تحت شعار "أنا وماما والدمج المجتمعي"، بالإضافة إلى 45 فردًا من أحد جمعيات المكفوفين وضعاف البصر، و100 فرد من ذوي الهمم تحت إشراف إدارة المنتزة الطبية (وحدة طب أسرة أبو قير 2).

كما استقبل شاطئ سيد درويش المجاني اليوم 75 فردًا جمعية لرعاية الأطفال الأيتام بطوخ، و استقبل منفذ شاطىء كافتيريا الهانوفيل المميز بالعجمي اليوم ثلاث جمعيات وتضمنت 25 فردًا من جمعية لرعاية الفئات الخاصة، و38 فردًا من ذوي الهمم، و35 فردًا من ذوي الهمم وملوك الكراسي المتحركة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على استمرار تقديم الدعوة لجميع المستشفيات والملاجئ، وأطفال بلا مأوي، وذوي الهمم لقضاء أسعد الأوقات على شواطئ المدينة.

ورفعت شواطئ الإسكندرية اليوم، ألوان الرايات الثلاث على الشواطئ حيث تم رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، والرايات الخضراء على كل من شواطئ: (ميامي العام - السرايا العام - إيناس حقي - إسحاق حلمي- أبو هيف المميز- إسكندر)، كما تم رفع الراية الحمراء على شواطئ القطاع الغربي، لتنبيه الرواد بنزول البحر في المساحات الآمنة للسباحة.

وتفتح شواطئ الإسكندرية الـ65 شاطئ أبوابها لاستقبال المصطافين والزائرين وذلك من خلال فئات متنوعة في الأسعار بين مجانية وخدمة لمن يطلبها ومميزة وسياحية، حيث يتوفر شاطئين بشكل مجاني تمامًا، و6 شواطئ عامة برسم دخول 5 جنيهات للفرد، و28 شاطئ خدمة لمن يطلبها برسم دخول 10 جنيهات للفرد، و22 شاطئ مميز برسم دخول 15 جنيهًا للفرد، و6 شواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيهًا للفرد، جميع الشواطئ يحصل المواطن على شمسية وكرسي، واستعمال دورات المياه ووحدات تبديل الملابس مجانًا.