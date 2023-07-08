ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"صحتكم أمانة".. مبادرة "100 يوم صحة" هتوصلك في أي مكان

مبادرة ١٠٠ مليون
مبادرة ١٠٠ مليون صحة

في تمام الساعة التاسعة صباحا، فتحت الوحدة الصحية في منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة أبوابها لاستقبال المواطنين لتوقيع الكشف عليهم ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

تشمل مبادرة 100 يوم صحة العديد من التخصصات، يأتي في مقدمتها مرض السكري، وضغط الدم، والاعتلال الكلوي، بالإضافة لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم)، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

يحصل المواطن على خدمات المبادرة، عقب وصوله إلى الوحدة الصحية، وتسليم بطاقة تحقيق الشخصية، وبعدها يبدأ رحلته في التنقل بين كل العيادات التابعة للمبادرة، ليجروا إليه التحاليل الطبية والأشعة التي يحتاجها للاطمئنان على صحته.

received_1302972410647607

دكتورة إيمان: 100 يوم صحة تضمن حماية السيدات من السرطان

قالت الدكتورة إيمان محمد، بوحدة الكشف عن سرطان الثدي بالوحدة الصحية بمنطقة العمرانية، إنها سعيدة بالكشف المبكر لسرطان الثدي عن جميع السيدات، خاصة وأنه لا يوجد له عمر أو وقت محدد، لذلك لابد من الكشف والمتابعة الدورية لكي تتمكن كل سيدة من الاطمئنان على حالتها الصحية.

received_537445891787488

وأضافت أن انتشار مبادرة 100 يوم صحة في كل مكان على مستوى الجمهورية يضمن لكل سيدة في مصر أن تكون محمية من سرطان الثدي وأن يتم الكشف عليه مبكرا وعلاجه بشكل سريع.

دكتور إبراهيم: المريض يحصل على الرعاية الطبية الكاملة


فيما قال الدكتور أحمد إبراهيم، دكتور باطني، إنه يبدأ عمله في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويعتمد عمله بشكل كلي على التحاليل والتي يحصل من خلال المريض على الرعاية الطبية الكاملة والتي توفرها الوحدة الصحية بجميع الأوجه، مشيدا بأعمال التعقيم والنظافة داخل الوحدة الصحية والتي تتم بشكل دوري في كل ساعة أو ساعتين على الأكثر.

received_3518565301803310

واستكمل حديثه أن المريض بمجرد أن تطأ قدميه بالوحدة الصحية يحصل على استمارة لكتابة حالتة الصحية تفصيلا وتقديمها للطبيب المعالج، ومن بعدها يتم توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل وتقديم النصائح والمعلومات الطبية اللازمة للمريض، لافتا إلى أنه في حالة وجود أى مرض أو إصابة معينة يتم علاجها على الفور داخل الوحدة الصحية وصرف العلاج اللازم لها من خلال الوحدة وفي حال عدم توافره داخل الوحدة يتم صرفه من أقرب مستشفى للوحدة الصحية.

received_836190227642050

وأكد إبراهيم أن المواطنين أشادوا بشكل كبير بمبادرة 100 يوم صحة والتي تخدمهم وترعى صحتهم بشكل كامل، كما أنها توفر لهم الكشف المبكر عن أي مرض قبل أن يصل لمرحلة متأخرة يصعب فيها العلاج، كما أنها توفر خدمات لكل الفئات والمراحل العمرية دون وضع أو تحديد أي شروط، لا يتطلب من المريض سوى البطاقة الشخصية فقط.

received_172740942337929
received_819819726210103
مبادرة 100 يوم صحة منطقة العمرانية 100 يوم صحة مرض السكري الأورام السرطانية سرطان الثدي حماية السيدات من السرطان

الأكثر قراءة

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

الباز: الحديث عن تضليل الناس بشأن انخفاض الأسعار "عته إعلامى"

الزراعة: تسليم حديقة الحيوان للتحالف الوطنى للتطوير.. والعمل من صباح غد

حبس المتهمين بسرقة حقيبة أموال من أجنبى فى المعادى 4 أيام

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

جيهان السادات.. السيدة الأصيلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية