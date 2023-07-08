"صحتكم أمانة".. مبادرة "100 يوم صحة" هتوصلك في أي مكان

في تمام الساعة التاسعة صباحا، فتحت الوحدة الصحية في منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة أبوابها لاستقبال المواطنين لتوقيع الكشف عليهم ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

تشمل مبادرة 100 يوم صحة العديد من التخصصات، يأتي في مقدمتها مرض السكري، وضغط الدم، والاعتلال الكلوي، بالإضافة لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم)، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

يحصل المواطن على خدمات المبادرة، عقب وصوله إلى الوحدة الصحية، وتسليم بطاقة تحقيق الشخصية، وبعدها يبدأ رحلته في التنقل بين كل العيادات التابعة للمبادرة، ليجروا إليه التحاليل الطبية والأشعة التي يحتاجها للاطمئنان على صحته.

دكتورة إيمان: 100 يوم صحة تضمن حماية السيدات من السرطان

قالت الدكتورة إيمان محمد، بوحدة الكشف عن سرطان الثدي بالوحدة الصحية بمنطقة العمرانية، إنها سعيدة بالكشف المبكر لسرطان الثدي عن جميع السيدات، خاصة وأنه لا يوجد له عمر أو وقت محدد، لذلك لابد من الكشف والمتابعة الدورية لكي تتمكن كل سيدة من الاطمئنان على حالتها الصحية.

وأضافت أن انتشار مبادرة 100 يوم صحة في كل مكان على مستوى الجمهورية يضمن لكل سيدة في مصر أن تكون محمية من سرطان الثدي وأن يتم الكشف عليه مبكرا وعلاجه بشكل سريع.

دكتور إبراهيم: المريض يحصل على الرعاية الطبية الكاملة



فيما قال الدكتور أحمد إبراهيم، دكتور باطني، إنه يبدأ عمله في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويعتمد عمله بشكل كلي على التحاليل والتي يحصل من خلال المريض على الرعاية الطبية الكاملة والتي توفرها الوحدة الصحية بجميع الأوجه، مشيدا بأعمال التعقيم والنظافة داخل الوحدة الصحية والتي تتم بشكل دوري في كل ساعة أو ساعتين على الأكثر.

واستكمل حديثه أن المريض بمجرد أن تطأ قدميه بالوحدة الصحية يحصل على استمارة لكتابة حالتة الصحية تفصيلا وتقديمها للطبيب المعالج، ومن بعدها يتم توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل وتقديم النصائح والمعلومات الطبية اللازمة للمريض، لافتا إلى أنه في حالة وجود أى مرض أو إصابة معينة يتم علاجها على الفور داخل الوحدة الصحية وصرف العلاج اللازم لها من خلال الوحدة وفي حال عدم توافره داخل الوحدة يتم صرفه من أقرب مستشفى للوحدة الصحية.

وأكد إبراهيم أن المواطنين أشادوا بشكل كبير بمبادرة 100 يوم صحة والتي تخدمهم وترعى صحتهم بشكل كامل، كما أنها توفر لهم الكشف المبكر عن أي مرض قبل أن يصل لمرحلة متأخرة يصعب فيها العلاج، كما أنها توفر خدمات لكل الفئات والمراحل العمرية دون وضع أو تحديد أي شروط، لا يتطلب من المريض سوى البطاقة الشخصية فقط.