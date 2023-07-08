ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدفين فى الشوط الأول

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة الـ21 المؤجلة من بطولة الدوري، بتقدم المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

سجل هدفي الأهلي علي معلول ومحمود كهربا في الدقيقتين 9 و13.

أحداث الشوط الأول

بيرسي تاو أهدر فرصة التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة رائعة من ديانج وبدلًا من تمريرها إلى كهربا وضعها بعيدة عن المرمى.

واحتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لصالح حسين الشحات في الدقيقة 8 بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وسجل علي معلول هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء وضعها بنجاح في الشباك.

وتمكن كهربا من تسجيل الهدف الثاني بعد كرة طولية من محمد فخري إلى بيرسي تاو الذي انطلق ومرر الكرة بسهولة إلى كهربا الذي وضعها في المرمى.

إسلام عبدالنعيم لاعب الاتحاد أهدر فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 21 بعد تلقيه تمريرة رائعة قبل أن ينفرد بالشناوي لكنه وضع الكرة بجوار القائم.

بيرسي تاو انطلق من الجبهة اليمنى في الدقيقة 25 ومرر كرة رائعة سددها كهربا ضعيفة بعد تدخل من مدافع الاتحاد لتصل سهلة إلى المهدي سليمان.

في الدقيقة 30 أهدر الاتحاد السكندري فرصة أخرى بعدما استلم صبري رحيل الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار، ثم مرر الكرة أمام المرمى ولكن سيطر عليها أليو ديانج.

في الدقيقة 35 أرسل حسين الشحات عرضية رائعة مرت أمام بيرسي تاو لتضيع فرصة هدف ثالث.

ورد محمد محمود برأسية رائعة مرت فوق العارضة في الدقيقة 36.

في الدقيقة 42 خالد الغندور سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

الاهلى الاتحاد السكندرى الدورى المصرى على معلول محمود كهربا

الأكثر قراءة

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

تراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

بعد 102 سنة من إعدامهما .. جرائم "ريا وسكينة" أشهر سفاحتين بمصر تتصدر التريند

قرارات النيابة فى واقعة دهس رجل أعمال لعامل مسجد بالتجمع

"عاشرها مرتين دون رضاها".. شيماء ضحية زوج الأم فى أوسيم

عقب إحالتهما لمحاكمة جنائية.. تعرف على مصير سارقى فيلا اللاعب محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية