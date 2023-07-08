30 دقيقة.. الأهلي يبحث عن ثالث الأهداف وفرص ضائعة من الاتحاد

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة 21 المؤجلة من بطولة الدوري، ومازالت النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

سجل هدفي الأهلي علي معلول ومحمود كهربا في الدقيقتين 9 و13.

أحداث الشوط الأول

بيرسي تاو أهدر فرصة التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة رائعة من ديانج وبدلا من تمريرها إلى كهربا وضعها بعيدة عن المرمى.

واحتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لصالح حسين الشحات في الدقيقة 8 بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وسجل علي معلول هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء وضعها بنجاح في الشباك.

وتمكن كهربا من تسجيل الهدف الثاني بعد كرة طولية من محمد فخري إلى بيرسي تاو الذي انطلق ومرر الكرة بسهولة إلى كهربا الذي وضعها في المرمى.

إسلام عبد النعيم لاعب الاتحاد أهدر فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 21 بعد تلقيه تمريرة رائعة قبل أن ينفرد بالشناوي لكنه وضع الكرة بجوار القائم.

بيرسي تاو انطلق من الجبهة اليمنى في الدقيقة 25 ومرر كرة رائعة سددها كهربا ضعيفة بعد تدخل من مدافع الاتحاد لتصل سهلة إلى المهدي سليمان.

في الدقيقة 30 أهدر الاتحاد السكندري فرصة أخرى بعدما استلم صبري رحيل الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مرر الكرة أمام المرمى ولكن سيطر عليها أليو ديانج.

