عقب إحالتهما لمحاكمة جنائية.. تعرف على مصير سارقى فيلا اللاعب محمد صلاح

عقب قرار النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، بإحالة المتهمين بسرقة فيلا اللاعب العالمي محمد صلاح للمحاكمة الجنائية.. نرصد العقوبة القانونية للمتهمين بسرقة «مو صلاح».



- عقوبات منتظرة للمتهمين

تعتبر جريمة المتهمين تنطبق وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وبالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة».

ويجوز فى حالة العودة لارتكاب الواقعة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

تفاصيل البلاغ

كان تبلغ للأجهزة الأمنية بتاريخ 12 مارس الماضى من مدير أعمال أحد لاعب كرة القدم محمد صلاح باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان "أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه"، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ 12 مارس الماضى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظرًا لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا المشار إليها وارتكاب الواقعة.