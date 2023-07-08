الموت البطيء.. تسرب الغاز أبرز أساب حرائق المنازل

بعد منتصف الليل، استيقظ حمدي علي، موظف أربعيني، من نومه على صوت صراخ الجيران وأهالي المنطقة وهم يستغيثون من اشتعال حريق في شقته، ولم يسعفه الوقت سوى أن يُوقظ أسرته للخروج من المنزل سريعًا.

وبعد دقائق وصلت الحماية المدنية وسيارات المطافئ إلى مكان الحريق التي سرعان ما أطفأته حيث طال المطبخ والحمام من الشقة، وبعد فحص أسباب الحريق كشفت الحماية المدنية حينها أنه شب بسبب تسرب الغاز الطبيعي.

تسرب الغاز

يقول حمدي: "كانت الساعة تجاوزت الثانية صباحًا وحينها استيقظت على صوت استغاثة الجيران ومحاولة إنقاذهم العقار من الحريق وإطفاءه في شقتي حتى لا يصل إلى الشقق الأخرى".

وتابع: "أحدهم تواصل مع الإطفاء وبالفعل بعد دقائق كانوا موجودين لأداء عملهم البطولي في إنقاذ حياتنا من الحريق وإنقاذ الشقة والعقار أكمله، ولكن كان بالفعل هناك بعض التلفيات".

يضيف: "بعد الانتهاء من إطفاء الحريق الذي وقع إثر تسرب الغاز الطبيعي في الشقة، تم عمل صيانة لجميع خراطيم ووصلات الغاز من قبل الشركة نفسها، وذلك تجنبًا لوقوع أي حادث آخر".

وكانت شددت إدارة الحماية المدنية، على ضروة توخي الحذر من تسرب الغاز الذى يحدث عادة داخل المنازل، وينتج عنه وقوع الضحايا أو مصابين نتيجة لحدوث اختناق لمادة ثانى أكسيد الكربون والتى تؤدى إلى اندلاع الحرائق داخل الحمامات أو المطابخ بالشقق السكنية.

خطر تجاهل أجهزة الإنذار

محمد كيلاني، مهندس كهربائي، أوضح أن أسباب نشوب الحرائق في المنزل عادةً ترجع إلى الإهمال ومنها التدخين وترك أعقاب السجائر أو ترك الأجهزة المنزلية تعمل لمدة طويلة ونسيانها وإهمال الصيانة الدورية لشبكة الكهرباء في المنزل.

وأوضح الكيلاني، أن استخدام الأسلاك أو الوصلات الكهربية المغشوشة أو رديئة الصنع تؤدي إلى نشوب الحرائق بسبب عدم تحمل تلك الوصلات إلى الضغط الكهربائي وسرعان ما تسيح وتؤدي إلى ماس كهربائي ومن ثم نشوب حريق.

وعن تسرب الغاز الطبيعي أوضح أن هناك عوامل تساعد على تسرب الغاز وهو عدم الصيانة الدورية لخراطيم الغاز والوصلات داخل وخارج الشقق أو العقارات بشكل عام، فضلًا عن تجاهل جهاز الإنذار الأوتوماتيكي الذي يعمل للتنبيه بوقوع خلل أو خطر محتمل.

توصيات الحماية المدنية لتجنب وقوع الحرائق:

وناشدت إدارة الحماية المدنية باتباع التوصيات والتعليمات لتجنب وقوع الحرائق الناتجة عن تسرب الغاز أو تسرب أسطوانات البوتجاز من خلال اتباع التعليمات التالية:

يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

- يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

- على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

- في حال وجود رائحة الغاز تجنب التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

- يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.

- يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

- غلق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

- تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك.

- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.