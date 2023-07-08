على معلول يمنح الأهلى التقدم على الاتحاد السكندرى بالدورى

منح علي معلول، النادي الأهلي هدف التقدم على الاتحاد السكندري في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة الـ21 المؤجلة من بطولة الدوري.

جاء هدف التقدم في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء وضعها بنجاح في الشباك.

أحداث الشوط الأول

بيرسي تاو أهدر فرصة التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة رائعة من ديانج وبدلًا من تمريرها إلى كهربا وضعها بعيدة عن المرمى.

واحتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لصالح حسين الشحات في الدقيقة 8 بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وسجل علي معلول هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء وضعها بنجاح في الشباك.

