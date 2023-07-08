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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأسبوع الأكثر سخونة على الأرض.. "الأرصاد" تكشف معدلات الحرارة فى مصر

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية،  إن درجة الحرارة سجلت رقمًا قياسيًا بالنسبة لمتوسط درجة الحرارة على مستوى سطح الأرض، والتي بلغت 17.2 درجة مئوية.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن متوسط الحرارة على كوكب الأرض في الطبيعي قبل الثورات المناخية كان 15 درجة مئوية، ومع التغيرات أصبح 16.5 درجة مئوية، لكن الارتفاع هذا الأسبوع سجل 17.2 درجة مئوية.

وأوضحت أنه رغم ارتفاع متوسط الحرارة على سطح الأرض، إلا أن درجات الحرارة في مصر تدور حول معدلاتها الطبيعية، ولا توجد ارتفاعات قادمة في درجات الحرارة، حيث تتراوح بين 34 و35 درجة على القاهرة الكبرى، و43، و44 درجة على جنوب البلاد.

ولفتت إلى أنه يوجد تحذير منذ أمس بارتفاع أمواج ساحل البحر المتوسط من مترين ونصف المتر إلى 4 أمتار، ويستمر الأحد والإثنين. 

الأرصاد الحرارة ارتفاع الحرارة السخونة سخونة الأرض

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