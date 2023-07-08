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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": الشرطة الفرنسية تعتقل شخصين بتهم ارتكاب أعمال عنف

الاحتجاجات بباريس
الاحتجاجات بباريس

أفاد خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من باريس، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت شخصين في العاصمة بتهم ارتكاب أعمال عنف ضد السلطات العامة أثناء مسيرة باريس، وفقًا لعاجل قناة “القاهرة الإخبارية”.

الاحتجاجات بباريس

وكانت حالة من الغضب اجتاحت في أنحاء فرنسا لمقتل الشاب نائل، ذي الأصول الجزائرية الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا.

وقُتل نائل برصاصة في نقطة تفتيش مرورية للشرطة في نانتير غربي باريس، وضابط الشرطة الذي أطلق النار من نافذة السيارة وضع رهن الاعتقال بتهمة "القتل العمد".

مراسل القاهرة الاخبارية الشرطة الفرنسية أعمال عنف العاصمة السلطات العامة مسيرة باريس

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