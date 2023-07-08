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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تين هاج بعد رحيل دى خيا: أحد أفضل حراس مانشستر يونايتد

دي خيا
دي خيا

أكد الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الإسباني دافيد دي خيا واحد من أفضل حراس النادي الإنجليزي عبر التاريخ.

وقال تين هاج، عبر الموقع الرسمي للشياطين، عقب إعلان دي خيا رحيله بشكل رسمي منذ ساعات عن النادي: "إن تفوز بجائزة أفضل لاعب بالفريق بتصويت المشجعين وأُخرى بتصويت اللاعبين لأربع مرات فهذا يُظهر مدى الجودة يملكها والتي قدمها للنادي".

وأتم: "سيُذكر دي خيا كأحد أفضل حراس مانشستر يونايتد عبر التاريخ".

وأعلن ديفيد دي خيا رحليه عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم بعد انتهاء عقده حيث كتب الحارس الإسباني رسالة وداع لجماهير الفريق الأحمر، السبت.

وأضاف دي خيا في حسابه إنستجرام: "كانت فترة لا تُنسى وناجحة منذ حضوري إلى هنا، لم أعتقد أننا سنحقق هذه النجاحات سويا حين غادرت مدريد".

وأضاف: "الآن حان الوقت المناسب لخوض تجربة جديدة والانتقال إلى مكان جديد".

وبعد 12 موسماً مع مانشستر يونايتد، ودّع دي خيا "32 عامًا" النادي والجماهير بكلمات مؤثرة عبر صفحته الرسمية في "تويتر".

إريك تين هاج تين هاج مانشستر يونايتد دافيد دي خيا دي خيا

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