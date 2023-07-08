غدًا.. مجلس الشباب المصري فى الغربية ينظم برنامج "القيادى"

أعلن مجلس الشباب المصري بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بقيادة الدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس بمحافظة الغربية، والدكتور محمد شلبى منسق عام الدلتا بالمجلس عن انطلاق البرنامج التدريبي "القيادى" في العلاقات العامة والإعلام، غدا الأحد، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية (العلاقات العامة والإعلام) برئاسة يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية.

وأشار الدكتور محمد شلبي، إلى أن اليوم الأول للبرنامج يتضمن محاضرة العلاقات العامة والإعلام ، بالإضافة إلى التنظيم الإداري وتنمية المهارات اللازمة في مجال المراسم في العلاقات العامة بالمناسبات والمؤتمرات ويحاضر بها الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف الدكتور محمد شادي، أن الدفعة الأولى تنطلق اعتباراً من غد الأحد الموافق 9 يوليو وحتى 13 يوليو بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية في تمام العاشرة صباحاً، على أن يكون يوم الختام لتوزيع الشهادات الأحد الموافق ١٦ يوليو ليحصل المتدرب على شهادة معتمدة خلال حفل التكريم بنادى سبورتنج كاسل بطنطا.