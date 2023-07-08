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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: أكثر من 100 جمعية دعت للتظاهر والمدرعات تنتشر بشوارع فرنسا

جريدة الدستور

قال خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن نحو ألف فرنسي خرجوا للتظاهر في ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس، وهناك 300 آخرين يف مارسيليا، فضلا عن خروج عدد من التظاهرات في أماكن بعيدة عن وسط البلد، وتحاول الشرطة تفرقتهم.

ولفت شقير، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية، رفضت تنظيم المظاهرة، والمحكمة الإدارية رفضت إعطاء تصريح للاعتراض على إجراءات الشرطة، حيث اتهم المنظمون للتظاهرة الشرطة بالعنصرية، وذلك في أعقاب مقتل الشاب الفرنسي جزائري الأصل نائل.

 

وأضاف أنه تم فرض غرامة 135 يورو من قبل وزارة الداخلية الفرنسية على من تم توقيفه من المتظاهرين.

وأوضح أن مظاهرات باريس جاءت بدعوة من نحو 100 جمعية ونقابة فرنسية، وبعض الأحزاب اليسارية، وشارك في التظاهر عدد من نواب البرلمان المحسوبين على اليسار الفرنسي.

 وأشار إلى أن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، وجه اتهامات لليمين المتطرف، إلا أن اليمين المتطرف لم يدعو للتظاهرة بل دعا للوقوف إلى جانب أسرة الشرطي المتهم بقتل الشاب الفرنسي جزائري الأصل نائل.

ولفت إلى وجود لافت وغريب للمدرعات في شوارع فرنسا بصورة غريبة للغاية، وذلك قبيل أيام من الاحتفال بالعيد القومي لفرنسا في الرابع عشر من يوليو. 

تظاهرات فرنسا تظاهرات باريس المدرعات في شوارع فرنسا

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