تقرير: يوفنتوس يدخل سباق الحصول على خدمات لوكاكو

ذكرت تقارير صحفية اليوم، أن يوفنتوس الإيطالي دخل سباق الحصول على خدمات البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس" البريطانية، إن يوفنتوس بدأ محادثات رسمية مع نظيره تشيلسي، من أجل ضم لوكاكو، والذى يتصارع للتعاقد معه كل من إنتر والهلال السعودي.

وأوضح التقرير، أن النادي الإنجليزي يطلب 45 مليون من أجل بيع اللاعب نهائيًا هذا الصيف.

يشار إلى أن لوكاكو حصل على عرض كبير من أحد الأندية السعودية في الأيام الماضية، لكن القناص البلجيكي رفضه حيث يرغب في البقاء مع إنتر، ولا يرغب أيضا في ترك أوروبا.

لوكاكو لعب الموسم المنصرم معارا لنيراتزوري، حيث تنتهي فترة إعارته في 30 يونيو الجاري، بينما يريد إنتر تجديد فترة الإعارة.

"لوكاكو" شارك هذا الموسم مع إنتر في 37 لقاء بجميع المسابقات، سجل 14 هدفًا، وصنع 7.

ويحاول إنتر استعارة لوكاكو من جديد بعد انتهاء إعارته وسط ضغط من تشيلسي لبيعه نهائيًا.

وعاد "لوكاكو" لصفوف إنتر معارًا بعد رحيله الموسم الماضي لصفوف تشيلسي الإنجليزي، حيث لم يوفق مع البلوز، ولم يشارك بصفة أساسية ليعود من جديد إلى النيراتزوي.