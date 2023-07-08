احنا الأصل.. رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع مهرجان العلمين الجديد

تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع مهرجان العلمين الجديد الذي ينطلق خلال أيام وعبر المصريين عن فرحتهم بهذا الحدث العظيم.

قال مصطفى زكي: “مصر تعلن عن مهرجان على عروس البحر المتوسط الجديدة كرنڤال العلمين من 13 يوليو إلى 26 أغسطس حاجة العالم كله هيتكلم عنها أكبر كرنڤال ترفيهي في الشرق الأوسط، دي البداية وما أدراك ما بعد البداية احنا الأصل وأساس الحضارة”

قال محمد عبد العزيز: الحقوا ياجماعة.. البساط بيتسحب

بس مصر هي اللي بتسحبه من العالم كله مصر على موعد مع أكبر مهرجان ترفيهي لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، بفعاليات ضخمة رياضية وفنية وغيره، على أرض الأحلام العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس ومش العلمين وبس، المهرجان هيكون تقليد هيلف كل محافظات مصر بعد كدة شرم الشيخ، أسوان، الصعيد وغيره وغيره".

بينما قالت منى العدوي: "خطوة جيدة جدًا ولكنها وهي مهرجان العلمين للفنون والترفيه والذي سيكون في شهر أغسطس 2023 جميل جدًا وسيضم كافة أشكال الفنون وكذلك الرياضات والمهارات ولكن اتساءل هنا هل للفن التشكيلي مكان؟ اتمنى ودي هتبقى فرصة ذهبية لعرض الأعمال الفنية وإلقاء الضوء على أعمال الشباب والموهوبين مع عمل جزء مهم لأعمال كبار الفنانين المصريين، واتمنى أن لا نرى نفس الوجوه التي تدير الحدث، يا جماعة عندنا ناس جديدة بأفكار جديدة تقدر تلقي الضوء على الفن التشكيلي المصري بس ياخدوا الفرصة بدون محسوبية ولا مصالح ووسائط، اتمنى أن نجد استجابة وتتحقق الأمنية وتكتمل الصورة في أبهى أشكالها".



تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته خلال أيام قليلة ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقاً للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.