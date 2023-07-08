رسميًا.. إطلاق التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"

كشفت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2023 "COCAN"، بالتعاون مع الحكومة الإيفوارية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، النقاب عن التميمة الرسمية للبطولة، وذلك في أبيدجان.

وحسبما ذكر «كاف» في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، فأنه "تم تقديم التميمة الرسمية، المسماة «أكوابا»، إلى شعب كوت ديفوار خلال حفل إطلاق في أبيدجان، مما يدل على بدء العد التنازلي لمدة 190 يومًا لبدء الحدث".

وأشار «كاف» إلى أن «أكوابا»، كلمة مشتقة من لغة محلية في ساحل العاج تعني الترحيب ، وهي تلخص القيم الأساسية التي تجعلها رمزًا قويًا للمنافسة: الضيافة ، والصداقة ، والكرم ، وروح الفريق.

وأوضح في بيانه، أن التميمة تقدم تجربة أصيلة للضيافة الإيفوارية، ويتواصل مع المشجعين واللاعبين والدول ، ويحتفل بروح العمل الجماعي من خلال تعزيز التعاون والاحترام المتبادل واللعب النظيف.

وأضاف البيان، أن التميمة الرسمية لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، تمثل الهوية الإيفوارية وتستمد الإلهام من الفيل الأيقوني للبلاد ، أصبحت أكوابا الآن وجه المنافسة.

وستقام نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير من عام 2024.