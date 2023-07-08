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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين

صورة حية للكوبري
صورة حية للكوبري

بدأ التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين، صباح اليوم، والذى انتهت من تنفيذه شركة شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية، يمثل المشروع شريانا مروريا هاما، نظرا لأنه يربط هضبة المقطم بطريق الأوتوستراد ومحور الحضارة مما يسهل الوصول من المقطم إلى مناطق كورنيش النيل ومصر القديمة وغرب النيل والربط مع الطريق الدائرى خلال دقائق قليلة، ويأتي تنفيذ الكوبرى ضمن خطة الدولة فى إنشاء المحاور الجديدة التى تيسر حركة المركبات وتختصر الوقت واستهلاك المحروقات.

ويمثل كوبرى طه حسين عملا هندسيا فريدا فى مجال تشييد الكبارى، تم تشييده فى ٩ أشهر فقط من العمل المتواصل، حيث يصل ارتفاعه إلى 50 مترا عند هضبة المقطم، مما تطلب استخدام طرق تنفيذ حديثه ومعدات خاصة مثل الأوناش العملاقة التى تصل حمولاتها إلى 800 طن، وواجه المشروع العديد من التحديات منها طبيعة التربة الصخرية، وارتفاع الأعمدة، واستخدام أنسب الطرق لتركيب الكمرات سابقة الشد على هذا الارتفاع الكبير، ويبلغ طول الكوبري 960 متر فى الإتجاه الواحد ويبلغ متوسط عرضه حوالى 30 متر فى الاتجاهين.

وقد تم عمل 3 تجارب تحميل للكوبرى، و روعى إجراء اختبارات على كامل مكونات المشروع، ومنها حديد التسليح والخرسانات، وتم ذلك تحت إشراف كبرى المعامل بالجامعات الحكومية المصرية لضمان جودة التنفيذ.

واختتمت الشركة بيانها بأن كميات الخرسانة المسلحة المستخدمة فى المشروع، بلغت حوالى 70 الف متر مكعب وحوالى 30 الف طن حديد تسليح.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أعلنت شركة المقاولون العرب بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين تحت إشراف الهيئة الهندسية المقطم مناطق كورنيش النيل ومصر القديمة

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