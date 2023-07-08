نائب رئيس حزب العدل يشارك مراسم رفع العلم المصري بالبرلمان الكندي

شارك الدكتور عادل تادرس نائب رئيس حزب العدل و رئيس لجنة المصريين بالخارج، برلمان أونتاريو الكندي، فى مراسم رفع العلم المصرى للعام الخامس على التوالى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والذى يتزامن مع الاحتفالات بشهر التراث المصرى فى المقاطعة.

وشارك مراسم رفع العلم المصري ببرلمان ع برلمان أونتاريو الكندي عددا كبيرمن رموز الجالية المصرية بكندا، ونائب وزير السياحة ورئيس الهيئة الكندية للتراث المصرى و العديد من وسائل الإعلام.

وقال الدكتور عادل تادرس: أنه يوم تاريخي في كندا بمناسبة فرحة المصريين، وفخور برفع علم مصر بالبرلمان الكندي.

وأشاد تادرس نائب رئيس حزب العدل بالجهد المتميز الذي بذله النائب من أصل مصري شريف سبعاوي فى تمرير قانون (106 عام 2019) الخاص بالاحتفال بشهر التراث المصرى فى يوليو بشكل سنوي .