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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافسة سعودية شرسة بين الهلال والاتحاد على ضم محمود تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه

كشفت تقارير تركية، اليوم السبت، عن دخول قطبي الكرة السعودية الاتحاد والهلال، في منافسة قوية لضم محمود حسن تريزيجيه.

وأشار موقع "trtspor" التركي، في تقرير، إلى أن الهلال والاتحاد السعوديين يستعدان للتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع تريزيجيه.

وأضاف التقرير، أن طرابزون سبور التركي يطلب 10 ملايين جنيه إسترليني للاستغناء عن تريزيجيه هذا الصيف.

وكانت تقارير تشير أيضًا إلى رغبة نادي الأهلي، في الحصول على خدمات تريزيجيه هذا الصيف على سبيل الإعارة.

يذكر أن تريزيجيه كان قد انتقل إلى صفوف طرابزون سبور في صيف 2022 الماضي، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي مقابل 6 ملايين يورو.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لتريزيجيه، صاحب الـ28 عامًا، رفقة طرابزون سبور في يونيو 2026. 

الاتحاد الهلال تريزيجيه الهلال والاتحاد طرابزون سبور

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