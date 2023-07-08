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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مبادرة "مشروعك"| 2.3 مليار جنيه لدعم 15 ألف مشروع صغير في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، إن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" وصل إلى ملياريَِّ و373 مليونًا و818 ألف جنيه، استفاد منها 15 ألفًا و589 مشروعًا صغيرًَا، وتوفر آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى نهاية يونيو 2023.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الشهري للمبادرة على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

وأثنى المحافظ على المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

وأشار إلى أن هذه المبادرة دعمت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

الشباك الواحد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دكتور محمد هاني غنيم مبادرة مشروعك وزارة التنمية المحلية

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