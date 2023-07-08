ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

"قاتل العصفورة الزرقاء".. انطلاقة قوية لـ"ثريدز" وسط توقعات بتراجع "تويتر"

ثريدز
ثريدز

وصفت شبكة  “سي إن إن” (CNN) الأمريكية التطبيق الجديد "ثريدز" بأنه قاتل تويتر وسط توقعات بأن يطيح التطبيق الجديد بمنافسه “تويتر” صاحب العلامة الزرقاء.

انطلاقة قوية لثريدز

وقالت الشبكة الأمريكية في تقرير لها، إن شركة “Meta”، الشركة الأم والمالكة للتطبيق الأشهر فيسبوك، أطلقت يوم الأربعاء رسميًا  تطبيقها المنافس لتويتر وهو ثريدز "Threads".

وذكرت إن انطلاقة التطبيق كانت قوية للغاية، حيث اشترك فيه ما يقرب من عشرات الملايين مليون مشترك منذ انطلاقه صباح الخميس الماضي، كما أطلق العديد من المشاهير والصحفيين والعلامات التجارية حساباتهم على التطبيق الوليد، ووفقا لسي إن إن، فإنه اعتبارًا من صباح الخميس، كان تطبيق Threads أفضل تطبيق مجاني على App Store.

txt

كل ما تريد معرفته عن تطبيق "ثريدز" الجديد

ووفقا للشبكة الأمريكية، فإن تطبيق ثريدز يشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لتويتر الذي بات يواجه الكثير من المشاكل منذ تولي ايلون ماسك إدارته في أكتوبر 2022 حيث بات التطبيق الأزرق، ضعيفا لاسيما مع تقييد مقدار المحتوى الذي يمكن للمستخدمين مشاهدته كل يوم.

كما أعرب المستخدمون لتطبيق تويتر عن رغبتهم في إطلاق منصة بديلة لتويتر منذ تولي ماسك إدارة التطبيق، واعتبرت “سي إن إن”، التطبيق الجديد أنه سيطيح بتويتر، لاسيما وأنه متاح في أكثر 30 لغة عبر نظامي التشغيل iOS و Android.

ماسك يهاجم أصحاب الحسابات على تويتر 

ومن جانبها ذكرت الإذاعة الأمريكية "إن بي آر" في تقرير لها، إنه من المتوقع أن تحقق المنصة الجديدة نجاحا كبيرا أكبر من تويتر، لاسيما وأن إيلون ماسك يستمر في مهاجمة الناس وأصحاب الحسابات على تويتر.

ووصفت الإذاعة الأمريكية هجوم ماسك على بعض مستخدمي تويتر بأنه شديد السمية مما يعطي فرصة للمنصة الجديدة لتحقيق انتشار مدوي وتخلف تويتر.

txt

تهديد حقيقى لتويتر.. 30 مليون مستخدم لـ"ثريدز" فى 24 ساعة

ثريدز سي ان ان انطلاقة تويتر Meta Thread Threads تحميل تطبيق Threads تطبيق Threads

الأكثر قراءة

مرتضى منصور لـ رئيس الأهلي: رجع الفلوس يا خطيب انت مش على راسك ريشة

مرتضى منصور: "رجعت الزمالك عشان أجيب كلور للحمامات واحصد البطولات"

محمد الشناوى يطلب الرحيل عن الأهلى

هل يحكم الولايات المتحدة مدمنًا؟.. مطالب أمريكية بإجراء تحليل مخدرات للرئيس بايدن

غضب بين إدارة ولاعبى باريس سان جيرمان من تصريحات مبابى

مقاول يطلق النار على شاب فى التبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية