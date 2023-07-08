"قاتل العصفورة الزرقاء".. انطلاقة قوية لـ"ثريدز" وسط توقعات بتراجع "تويتر"

وصفت شبكة “سي إن إن” (CNN) الأمريكية التطبيق الجديد "ثريدز" بأنه قاتل تويتر وسط توقعات بأن يطيح التطبيق الجديد بمنافسه “تويتر” صاحب العلامة الزرقاء.

انطلاقة قوية لثريدز

وقالت الشبكة الأمريكية في تقرير لها، إن شركة “Meta”، الشركة الأم والمالكة للتطبيق الأشهر فيسبوك، أطلقت يوم الأربعاء رسميًا تطبيقها المنافس لتويتر وهو ثريدز "Threads".

وذكرت إن انطلاقة التطبيق كانت قوية للغاية، حيث اشترك فيه ما يقرب من عشرات الملايين مليون مشترك منذ انطلاقه صباح الخميس الماضي، كما أطلق العديد من المشاهير والصحفيين والعلامات التجارية حساباتهم على التطبيق الوليد، ووفقا لسي إن إن، فإنه اعتبارًا من صباح الخميس، كان تطبيق Threads أفضل تطبيق مجاني على App Store.

ووفقا للشبكة الأمريكية، فإن تطبيق ثريدز يشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لتويتر الذي بات يواجه الكثير من المشاكل منذ تولي ايلون ماسك إدارته في أكتوبر 2022 حيث بات التطبيق الأزرق، ضعيفا لاسيما مع تقييد مقدار المحتوى الذي يمكن للمستخدمين مشاهدته كل يوم.

كما أعرب المستخدمون لتطبيق تويتر عن رغبتهم في إطلاق منصة بديلة لتويتر منذ تولي ماسك إدارة التطبيق، واعتبرت “سي إن إن”، التطبيق الجديد أنه سيطيح بتويتر، لاسيما وأنه متاح في أكثر 30 لغة عبر نظامي التشغيل iOS و Android.

ماسك يهاجم أصحاب الحسابات على تويتر

ومن جانبها ذكرت الإذاعة الأمريكية "إن بي آر" في تقرير لها، إنه من المتوقع أن تحقق المنصة الجديدة نجاحا كبيرا أكبر من تويتر، لاسيما وأن إيلون ماسك يستمر في مهاجمة الناس وأصحاب الحسابات على تويتر.

ووصفت الإذاعة الأمريكية هجوم ماسك على بعض مستخدمي تويتر بأنه شديد السمية مما يعطي فرصة للمنصة الجديدة لتحقيق انتشار مدوي وتخلف تويتر.