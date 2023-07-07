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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن تطبيق "ثريدز" الجديد

threads
threads

تم إطلاق تطبيق Threads (ثريدز) أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الجديدة التي أعلن عنها مارك زوكربيرج، رئيس "فيسبوك"، صباح أمس الخميس، وشهد تسجيل أكثر من 10 ملايين شخص في ساعاته القليلة الأولى، محققًا رقم الأكثر رواجًا وتداولًا بين المستخدمين عبر مواقع البحث المُختلفة.

في هذا التقرير ننشر لكم كل ما تريد معرفته عن تطبيق "ثريدز" وسبب تدشينه.

- يهدف مارك زوكربيرج رئيس "فيسبوك"، إلى الحصول على مليار شخص.

- تم نشر تطبيق  Threads، التي أنشأتها Meta، في المملكة المتحدة في منتصف ليل أمس.

- يحاول التطبيق جذب مستخدمي "تويتر" بمنشورات وحسابات أطول مرتبطة بـ إنستجرام.

- اسم التطبيق Threads هو الكلمة الأكثر شيوعًا على "تويتر" اليوم.

- ويمكن للمستخدم أن ينشر عبر تطبيق Threads بحد أقصى 500 حرف في التثريدة الواحدة.

- ويسمح نشر الصور ومقاطع الفيديو، بحد أقصى خمس دقائق. لمدة الفيديو الواحد.

- ويمكن الاشتراك في تطبيق ثريدز لمن يملك حسابًا على موقع إنستجرام.

- ويقوم المستخدم باختيار الأشخاص الذين قام بمتابعتهم على موقع إنستجرام سواء كلهم أو بعضهم أو أحد آخر ليس من متابعيه على إنستجرام.

- ويمكن أن يكون حساب المستخدم وملفه الشخصي عامًا أو خاصًا مثل إنستجرام تمامًا.

- ويعد سبب تدشين موقع ثريدز threads ليكون منافسًا لموقع تويتر.

- ويشبه ثريدز بشكل كبير تويتر ويتمتع بمزاياه وخواصه.

- بينما في الشكل والمظهر يعد مثل إنستجرام.

 

تجدر الإشارة إلى أنَّ مارك زوكربيرج، رئيس فيسبوك، قال في منشور على التطبيق: "10 ملايين اشتراك في سبع ساعات". بعد أن ادعى أن Threads سيتفوق على مستخدمي تويتر البالغ عددهم 450 مليون مستخدم، ويمكن أن تصل إلى مليار مستخدم، بعد دخول 5 ملايين مستخدم في أول 4 ساعات من إطلاقه حسبما نشر موقع الديلي ميل.

ويُنظر إلى التطبيق على أنه أكبر تحدٍ يواجه تويتر حتى الآن منذ أن أدى استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي، التي تحظى بشعبية كبيرة بين السياسيين والمشاهير، إلى حالة من الفوضى، وفقًا لموقع gadgets360 الهندي.

Threads ثريدز مارك مارك زوكربيرج تويتر تطبيق ثريدز

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