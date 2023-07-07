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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تهديد حقيقي لتويتر.. 30 مليون مستخدم لـ"ثريدز" في 24 ساعة

تويتر
تويتر

قال بول سمعان، الخبير في تكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق ثريدز يعتبر تهديدًا كبيرًا جدًا لتويتر، ومن المتوقع أن يقضي تمامًا عليه.

وأضاف سمعان خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشكلة الأساسية هي أن تطبيق ثريدز منسوخ من تويتر، موضحًا أن شركة تويتر هددت برفع دعوى قضائية لأن هناك أمور كثيرة جدًا في ثريدز منقولة من تويتر.

كما أكد أن تطبيق ثريدز يشكل خطرًا كبيرًا على تويتر؛ لأن عدد مستخدمي ثريدز وصل إلى 30 مليون مستخدم، وتويتر على مدار أكثر من 10 سنوات لم يصل إلى 500 مليون مستخدم.

وتابع: "من المتوقع أيضًا بعد أسبوع أو أسبوعين أن يصل عدد مستخدمي ثريدز إلى 100 مليون مستخدم، وذلك نظرًا لسهولة الدخول إلى التطبيق الجديد".

ثريدز منصة ثريدز تويتر القاهرة الإخبارية تطبيق ثريدز

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