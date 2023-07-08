المقابل المادى يُهدد صفقة انتقال إمام عاشور للأهلى

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي النقاب حول آخر التطورات بشأن تفاوض المارد الأحمر مع إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المفاوضات بين إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق، وكيل أعمال اللاعب لمعرفة رغبته وشروطه المالية، خاصة أن هناك سقفًا ماليًا لعقود لاعبي الفريق الأول.

وأضاف المصدر أن مسئولى الفريق الدنماركي طلبوا الحصول على مبلغ يتجاوز 4 ملايين دولار؛ من أجل إتمام الصفقة، وهو الأمر الذي تتحفظ عليه إدارة الأهلي فى الوقت الحالي.

وأشار إلى أن صراع الزمالك الخفي وبيراميدز مع الأهلي على ضم إمام عاشور أدى إلى مغالاة النادي الدنماركي في مطالبه المالية، للاستفادة بأكبر عائد من رحيل اللاعب، منوهًا بأن إدارة الأهلي تدرس الحصول على خدمات إمام عاشور على سبيل الإعارة مع وضع بند بأحقية الشراء في نهاية الإعارة، وهو أمر يحقق إعادة ترتيب أموره المالية، حيث يقف المقابل المالى عائقًا وراء إتمام الصفقة.