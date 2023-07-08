مصرع شقيقين غرقا بترعة في قنا

لقي شقيقان مصرعهما، اليوم السبت، غرقًا، داخل ترعة نجع الزهرة كوبري السحارة، مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شقيقين غرقًا داخل ترعة نجع الزهرة كوبري السحارة، مركز فرشوط.

وتبيّن بعد الفحص مصرع "محمود منصور عبدالواحد"، يبلغ من العمر 19 عامًا، وشقيقه "حمادة منصور عبدالواحد" يبلغ من العمر 12 عامًا، عندما تعرض الطفل للغرض أسرع عليه شقيقه الأكبر لإنقاذه فغرقا سويًا.

وانتقل حافظ محمود حافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط إلى مكان الواقعة وتم انتشال جثتهما من قوات الجهات المعنية وتقرر نقلهما إلى مشرحة مستشفى فرشوط تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.