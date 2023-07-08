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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ترشيح هبة هجرس لمنصب مقرر حقوق ذوى الإعاقة بالأمم المتحدة

د / هبة هجرس
د / هبة هجرس

شهدت القائمة النهائية للمرشحين لمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة وجود اسم الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلسين القومى للأشخاص ذوي الإعاقة والقومي للمرأة.

وأعلنت اللجنة العليا المختصة باختيار المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، القائمة النهائية للمرشحين، وضمت بجانب هبة هجرس 13 خبيرًا من 13 دولة. 

 وأوضحت اللجنة أنه ستجرى هذا الأسبوع داخل أروقة الأمم المتحدة مرحلة تصفية بين المرشحين الأربعة عشر، ليتم إعلان القائمة القصيرة للمرشحين قريبًا، وتضم 3 أو 4 أسماء على الأكثر، ينتخب واحد منهم. 

ويعد اختيار الخبيرة الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة هبة هجرس ضمن القائمة النهائية للمرشحين للمنصب- إنجازًا كبيرًا ومهمًا للدولة المصرية والقيادة السياسية فى ملف حقوق الإنسان، ليس فقط في جانب أنه خطوة مهمة في طريق حصول مصر على مقعد قيادي هام بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لكن أيضًا لأن منافسة أحد الرموز المصرية فى مجال الإعاقة على المنصب يلقى الضوء على إنجازات الدولة المصرية الكبيرة وغير المسبوقة في أحد أهم ملفات حقوق الإنسان ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعني ذلك من لفت أنظار العالم لما حققته القيادة السياسية المصرية على مدار العشر سنوات الماضية من طفرة عظيمة في مجال حصول هذه الشريحة على حقوقها وما أنجز لها على مستوى التشريعات والتمكين الاجتماعي وغيرها من الخدمات. 

ومن المتوقع أن يحظى ترشيح هبة هجرس للمنصب بدعم رسمي وشعبى وإعلامي واسع، نظرًا لما تخوضه هجرس من معركة تنافسية عالمية بين 14 خبيرًا عالميًا يمثلون 14 دولة للحصول على المنصب. 

هبة هجرس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الامم المتحدة ذوي الإعاقة القومي للمرأة

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