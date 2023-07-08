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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«خارجية النواب» تعقد اجتماعًا لبحث أزمة حرق المصحف الشريف بالسويد غدًا

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم درويش، اجتماعا، غدا الأحد، لفهم ما حدث في دولة السويد من حرق المصحف الشريف، وما موقف وزارة الخارجية المصرية تجاه هذا الأمر، وإبلاغ وزارة الخارجية موقف نواب الشعب المصري تجاه هذا الأمر، وذلك بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية.

يأتي الاجتماع إعمالاً لحكم المادة (43) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والتي تنص على أنه تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إلى اللجنة.

لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب النائب كريم درويش السويد حرق المصحف الشريف وزارة الخارجية المصرية

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