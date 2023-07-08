برلمانية تستنكر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

استنكرت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة ومخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، لافتة إلى أن مصر أدانت الاقتحامات الإسرائيلية بوضوح منذ اليوم الأول.

وأكدت النائبة البرلمانية في بيانٍ اليوم، أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لوقف نزيف الدماء، وحقن دماء الأبرياء في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى حتمية وقف الاقتحامات المستمرة للمدن والقرى الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة، والتي تسقط العديد من الضحايا، بالإضافة إلى العمل من أجل وقف التصعيد.

ونوهت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الاعتداءات الوحشية تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية الدولية، والقانون الدولي والإنساني، مشددة أن تلك الاعتداءات الممنهجة، تؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم، ولاشك يترتب عليها عواقب وخيمة، لا تقود سوى إلى مزيدٍ من التصعيد الذي يولد الكثير من العنف وردود الأفعال الغاضبة، مشددة على أن هذا الاعتداء يزيد من تأزم الموقف، ويهدد جهود التهدئة التي تقودها مصر.

وطالبت عضو مجلس النواب، الدول الكبرى التي تتشدق بحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها، وعدم غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، والكيل بمكيالين، قائلة: "أين حقوق الإنسان من ما يحدث في جنين وغيرها من التعديات الصارخة وإراقة دماء الأطفال والنساء وسائر المواطنين؟!".

وناشدت الهريدي، بضرورة توحيد الموقف العربي، وإجراء تحركات عاجلة، على مختلف الأصعدة، من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تكثيف جهود جامعة الدول العربية في هذا الصدد، من أجل إطلاق تحرك دبلوماسي عربي عاجل.

وشددت على ضرورة التواصل عبر القنوات الرسمية مع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي، للحث على اتخاذ ما يلزم من قرارات لإنهاء جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.