مقرر "الاستثمار" بالحوار الوطنى: الدولة تجنى ثمار مشروع الإصلاح الاقتصادى حاليًا

علّق سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، على فرص الاستثمار الأجنبي في مصر وإشادات التقارير الدولية بها، مشيرًا إلى أن الدولة تجني ثمار مشروع الإصلاح الاقتصادي حاليا.

وأضاف "صبري"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر منذ 2015-2016 جعلت الاقتصاد المصري مرنًا ولديه استعداد لتلقي أي مشكلات أو صدمات، حيث أصبحت مصر قادرة على جذب الاستثمار.

وأكد أن مصر الأولى في إفريقيا على مستوى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية عربيا بعد الإمارات، وفي هذا العام تلقت مصر 11.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة كأعلى رقم في تاريخ مصر.