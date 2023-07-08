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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 فى انقلاب ميكروباص على "إقليمى الفيوم"

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 5 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية عندما تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قبل دخلة الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

أخطرت النيابة الإسعاف الإقليمي الشرطة القاهرة الفيوم النيابة ا انقلاب سيارة ميكروباص

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