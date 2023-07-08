إصابة 5 فى انقلاب ميكروباص على "إقليمى الفيوم"

أصيب 5 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية عندما تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قبل دخلة الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.