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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الاهتمام الرئاسى بملف التصنيع يتطلب وضع قانون موحد

شمس الدين عضو مجلس
شمس الدين عضو مجلس النواب

أكد السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف التصنيع وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية يتطلب من الحكومة الإسراع فى صياغة مشروع قانون موحد ومتكامل وشامل للصناعة، مشيراً الى ضرورة أن يكون الهدف الرئيسى من هذا التشريع مواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام تشجيع الصناعات المصرية.

وقال شمس الدين، فى بيان له أصدره اليوم، إن القانون الموحد للصناعة كان مطلباً لمجتمع المصنعين منذ عقود طويلة ولكنه للأسف الشديد لم ير النور حتى الآن، مشيراً الى أنه حان الوقت ليكون لدينا قانون صناعة موحد يقضي علي السلبيات الموجودة ويحل أزمة الصناعة في مصر لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى ومن أجل مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وطالب النائب السيد شمس الدين بضرورة أن تكون هناك قناة اتصال بين المستثمرين الصناعيين والحكومة وتضع خطة وتتم متابعتها وتنفيذها علي أرض الواقع، موضحا أنه ينبغي أن تكون هناك جلسات مستمرة بين الحكومة والمستثمرين ووضع آلية عمل مشتركة تفضي إلى زيادة الاستثمار وتشجيع مختلف المشروعات الصناعة في مصر.

كما طالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة اختيار عدد من المشروعات الصناعية داخل مختلف المشروعات الزراعية القومية تعتمد على تصنيع المنتجات والسلع الزراعية، مؤكداً أن تحقيق هذا الاقتراح سيكون له دوره الكبير فى تحويل الزراعات المصرية الى منتجات وسلع صناعية غذائية تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من مختلف السلع الزراعية المصنعة، إضافة إلى مضاعفة الصادرات المصرية من هذه المنتجات إلى مختلف دول العالم.

النائب السيد شمس الدين مجلس النواب التصنيع المنتجات الصناعية والزراعية الحكومة الصناعات المصرية

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