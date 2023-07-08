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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بقتل سهير الأنصارى فى دمنهور

محكمة
محكمة

تعقد  اليوم محكمة جنايات دمنهور الدائرة العاشرة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية  للنطق بالحكم على المتهم بقتل سهير الانصاري سيدة الخير بدمنهور.

كانت محكمة جنايات دمنهور قررت في جلستها الماضية بتاريخ 12 يونيو الماضي، إحالة أوراق المتهم بقتل شهيدة العمل الخيري بدمنهور سهير الأنصاري إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة النطق بالحكم في  جلسة اليوم 8 يوليو.

 وطالب ممثل جهات التحقيق خلال الجلسة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم، فيما عمت الفرحة لين أبناء شهيدة العمل الخيري بدمنهور، معبرين عن سعادتهم الشديدة بإحالة أوراق المتهم بقتل والدتهم إلى مفتي الجمهورية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما عثر أهالي مدينة دمنهور على جثة سيدة مقتولة وملقاة خلف مبنى جامعة دمنهور بالطريق الزراعى، في ظروف غامضة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة بأحد الطرق بذات المركز، وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل سيدة مسنة تدعى سهير الأنصاري موظفة "بالمعاش"، مقيمة مدينة دمنهور، مصابة بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

إحالة أوراق المتهم التحقيق التعليمى الجمهورية الحكم علي المتهم

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