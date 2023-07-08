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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تداهم 4 مصانع عشوائية غير مرخصة

الداخلية
الداخلية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الشرقية".

وأسفرت جهودها فى مجالى حماية الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية" وحماية البيئة "الصحة العامة" عن ضبط 4 مصانع ومخزن عشوائى "بدون ترخيص"، لـ"إنتاج وتداول المخصبات الزراعية – تصنيع غراء الأخشاب من مخلفات جلود الحيوانات – تصنيع الأحبار – تدوير المخلفات فى تصنيع خام البلاستيك – تداول المواد الكيماوية"، بمضبوطات بلغت 17,8 طن "مخصبات زراعية" – 40 طن "غراء" - 21,6 طن "أحبار" – 9 طن "مخلفات بلاستيكية" – 60 طن "مواد كيماوية" مجهولة المصدر مغشوشة، ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات أو فواتير.

شرطة البيئة والمسطحات الشرطة المتخصصة محافظة الشرقية

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