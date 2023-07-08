تؤثر على التركيز والمهارات.. أضرار الألعاب الإلكترونية للأطفال (فيديو)

كشف المهندس محمد إبراهيم منير، مطور البرمجيات وخبير أمن المعلومات، فوائد وأضرار الألعاب الإلكترونية للأطفال، وكيفية استخدامها في تنمية مهارات الطفل.

وقال خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" إن تعرض الطفل للشاشة يجب أن يكون حسب عمر الطفل ولفترات معينة، متابعًا: "الطفل أقل من 3 سنوات يجب ألا يتعرض نهائيًا للشاشات الإلكترونية؛ لأن ذلك يؤثر عليه ويأخذ من تركيزه ومهاراته، وهنا يجب التواصل المباشر مع الطفل وتعليمه مهارات معينة".

وأضاف: "بعد ذلك إذا تعرض الطفل لشاشة إلكترونية يجب أن يكون في حدود ساعتين كحد أقصى يوميًا وليس أكثر من ذلك".

وتابع: "عندما يبدأ الطفل في استخدام الألعاب الإلكترونية فهو بذلك يتعرض لأشخاص خارجية، وفي بعض الأحيان يكون تصنيف اللعبة نفسها أعلى من عمر الطفل، وقد يتعرض لمشاهد عنف أو تنمر بسبب الاختلاط وهذا يؤثر عليه بالسلب".

وعن الألعاب التي تساعد في تنمية ذكاء الطفل قال خبير أمن المعلومات: "يجب ألا يكون الطفل مجرد مستقبل لأحداث اللعبة مثل الألعاب التي تساعد الطفل في تعلم البرمجة وغيرها".