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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط شاب قتل شقيقه فى بنى سويف.. التفاصيل كاملة

ضبط شاب
ضبط شاب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، من إلقاء القبض على شاب لاتهامه بقتل شقيقه الأصغر بسلاح أبيض سكين، بقرية الحلابية بعد مشاجرة بينهما صباح أمس داخل منزل والدهما بسبب خلافات أسرية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز بني سويف يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الحلابية بمقتل شاب طعنا بسلاح أبيض سكين على يد شقيقه بعد مشاجرة بينهما.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق تحت إشراف العميد منصور الدغيدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، برئاسة المقدم أشرف الخولي، رئيس مباحث قسم شرطة مركز بني سويف، وانتقل إلى مكان الحادث.

وتبين من التحريات الأولية، أن المجني عليه يدعى "أ. س"، 22 سنة، من قرية الحلابية، متزوج ويسكن مع والديه في منزل واحد وكان دائم الشجار معهما؛ بسبب خلافات بينه وزوجته معهما، وتكرر الشجار مع والده ووالدته، وتدخل شقيقه الأكبر  40 سنة؛ لمنعة من الشجار معهما وحدثت مشاجرة بينهما.

وبسبب المشاجرة، طعن الشقيق الأكبر شقيقه الأصغر بسلاح أبيض سكين، طعنتين في القلب ومثلهما في الجانب الأيسر؛ وعلى إثرهما سقط جثة هامدة غارقا في دمائه، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف الشرطة والنيابة.

وألقي القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن جثة المجني بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب الشرعي؛ لمعرفة أسباب الوفاة وتحريات المباحث حول الحادث.

أمن بني سويف بني سويف توقيع الكشف الطبي مركز بنى سويف مستشفى بني سويف التخصصي

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