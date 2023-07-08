مبابى: الشىء الوحيد الذى أندم عليه هو خسارة المونديال

تحدث كيليان مبابي، قائد باريس سان جيرمان الفرنسي، من جديد حول مستقبله مع الفريق هذا الموسم.

وارتبط اسم مبابي بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الحالي أو صيف 2024 على أقصى تقدير حتى نهاية عقده، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته.

وقال مبابي، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "موسمي الأخير في الدوري الفرنسي.. الأمر بسيط للغاية، أنا شخص تنافسي، عندما ألعب فهو من أجل الفوز، لا يهم مع من ألعب أو القميص الذي ارتديه أو المكان الذي ألعب فيه، لن أشبع، أريد فقط الفوز، الفوز بدوري الأبطال، لن أكون مكتفيًا أبدًا".

وأضاف عن ما ينقص باريس للتتويج بدوري الأبطال: "لا أعلم، إنه ليس كثيرًا، بالنسبة لي نحن لقد فعلنا ما في وسعنا، نقطة على السطر، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي".

وتابع عن الكرة الذهبية: "ترشيحي سابقًا كنت سأخبرك لا، ولكن حاليًا الأداء الفردي هو السائد، يطلب منك التصويت للأكثر إثارة للإعجاب الذي كان الأكثر حسمًا، لدي شيئان أو 3 أشياء في أمتعتي، سنرى مازلت أظن أني مرشح، هذه هي الحقيقة".

وأتم: "الشيء الوحيد الذي أندم عليه هو خسارة المونديال، من الصعب الإجابة بأي شيء آخر عندما تكون بهذا القرب وتخسر بركلات الترجيح، ولكن هذا هو معنى التاريخ عندما تخسر هذا لأنه كان علينا الخسارة، أعتقد أننا سنفوز بأخرى، إنه مجرد جزء مؤجل".

يذكر أن إدارة باريس سان جيرمان، برئاسة ناصر الخليفي، قد طالبت مبابي بحسم موقفه النهائي بشأن مستقبله، إما بتجديد عقده أو الرحيل والاستفادة منه ماديًا.