هشام بدر: تسجيل 19 مدرسة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

علق السفير هشام بدر، منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على توجيه وزير التعليم بمشاركة طلاب مدارس المتفوقين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قائلًا إنه عندما طرح هذا الاقتراح على الدكتورة هالة السعيد وافقت فورًا.

وأضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، اليوم السبت، أن "وزير التربية والتعليم أيضًا استجاب فورًا للأمر، والوزير يحرص على تشجيع جميع مدارس مصر لتتقدم للمبادرة"، مشيرًا إلى أنه اليوم تم تسجيل 19 مدرسة.

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة تم عمل عدة تدريبات في الجامعات والمحافظات لتعريف الناس بالمبادرة، وكيفية عمل مشروع يخدم البيئة.

وتابع: "يجب أن نشجع كل المدارس للدخول على موقع المبادرة والتسجيل"، مؤكدًا أن معرفة طرق عمل المشاريع الصديقة للبيئة أمر مهم جدًا للطلاب، حيث تسهم المبادرة في تعريف الطلاب بكيفية عمل دراسة الجدوى وعوامل نجاح أي مشروع صديق للبيئة.