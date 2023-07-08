ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هشام بدر: تسجيل 19 مدرسة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

السفير هشام بدر
السفير هشام بدر

علق السفير هشام بدر، منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على توجيه وزير التعليم بمشاركة طلاب مدارس المتفوقين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قائلًا إنه عندما طرح هذا الاقتراح على الدكتورة هالة السعيد وافقت فورًا.

وأضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، اليوم السبت، أن "وزير التربية والتعليم أيضًا استجاب فورًا للأمر، والوزير يحرص على تشجيع جميع مدارس مصر لتتقدم للمبادرة"، مشيرًا إلى أنه اليوم تم تسجيل 19 مدرسة.

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة تم عمل عدة تدريبات في الجامعات والمحافظات لتعريف الناس بالمبادرة، وكيفية عمل مشروع يخدم البيئة.

وتابع: "يجب أن نشجع كل المدارس للدخول على موقع المبادرة والتسجيل"، مؤكدًا أن معرفة طرق عمل المشاريع الصديقة للبيئة أمر مهم جدًا للطلاب، حيث تسهم المبادرة في تعريف الطلاب بكيفية عمل دراسة الجدوى وعوامل نجاح أي مشروع صديق للبيئة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة المشروعات الخضراء الذكية السفير هشام بدر هشام بدر 8 الصبح DMC المشروعات الخضراء

الأكثر قراءة

صدمة فى الأهلى.. غياب عمرو السولية ومحمود متولى عن مباراة القمة

سيدة في دعوى خلع زوجها: "أبوه بيعايرني بأمي المطلقة"

"العمل": 13331 أجنبيًا حصلوا على تراخيص عمل فى مصر

مصرع شاب فى حادث تصادم بكفرالشيخ

"هبة" تضرر من زوجها: "حملني وفاة زوجته الأولى وابنه وأجهضني 3 مرات"

طلاب الثانوية العامة يمتحنون الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى